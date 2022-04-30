Гавана, , 04:30 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 191 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает министерство здравоохранения республики.

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Отмечается, что это рекордно низкий показатель по числу выявленных пациентов за сутки с начала 2022 года. При этом заболеваемость COVID-19 в республике продолжает снижаться.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на Кубе достигло 1 102 750. Также за минувшие сутки в стране скончался один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 умерли 8 526 человек.

В настоящее время на кубинской территории числится 918 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это также рекордно низкий показатель с начала 2022 года.