Москва, , 04:06 — REGNUM Установленные украинскими боевиками мины продолжают дрейфовать в акватории Черного моря и создают угрозу для гражданского судоходства, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью Синьхуа.

Сергей Лавров

«Украинская сторона продолжает блокировать иностранные корабли, создавая в своих внутренних водах и территориальном море угрозу их обстрела. Более того, подразделениями Военно-морских сил Украины были установлены мины на побережье, в акваториях портов и территориальных водах», — заявил он.

Лавров добавил, что мины оторвались от минрепов и теперь дрейфуют по акватории Черного моря. Это создает угрозу для прохождения судов и портов стран причерноморья. При этом Россия предпринимает все усилия, чтобы обеспечить безопасность для судоходства. В частности, открывается гуманитарный коридор для безопасного прохода судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля Россия в Совбезе ООН призвала мировое сообщество повлиять на киевский режим для обеспечения безопасности гражданского судоходства в Черном море. По российским данным, 76 иностранных судов из 18 государств остаются заблокированными в портах из-за угрозы обстрелов со стороны украинских боевиков, а также из-за дрейфующих в акватории мин.