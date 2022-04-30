Москва, 30 апреля, 2022, 04:01 — ИА Регнум. Поставлять вооружение Киеву должны прекратить США и НАТО, если они действительно хотят урегулирования кризиса на Украине. Такое заявление сделал 29 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству «Синьхуа».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Если США и НАТО действительно заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, то, во-первых, они должны одуматься и перестать поставлять Киеву оружие и боеприпасы», — сказал глава МИД России.

Как пояснил Лавров, народ Украины нуждается в решении неотложных гуманитарных вопросов, а не в противотанковых ракетах Javelin и в переносных зенитных ракетных комплексах Stinger.

Кроме того, глава российского МИД призвал украинские власти отказаться от «циничных провокаций», в том числе в информационном пространстве. Лавров подчеркнул, что украинские вооружённые формирования используют мирных граждан в качестве «живого щита», варварски обстреливают города и с «животной жестокостью» издеваются над удерживаемыми российскими военнослужащими, публикуя свои зверства в интернете.

«Западу давно пора прекратить безоговорочно обелять и покрывать Киев. В противном случае в Вашингтоне, Брюсселе и других западных столицах должны отдавать себе отчет в ответственности за соучастие в кровавых преступлениях украинских националистов», — указал Лавров.

По словам Лаврова, выражая поддержку киевскому режиму, страны НАТО делают всё, чтобы не допустить завершение спецоперации путём достижения обоюдных политических договорённостей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Лавров заявил о краже у России западными партнёрами более $300 млрд.