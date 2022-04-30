Вашингтон, , 03:38 — REGNUM Власти США разрабатывают план, нацеленный на лишение России учёных и специалистов в различных областях, прежде всего связанных с высокими технологиями, с целью подрыва инновационной базы России и укрепления потенциала США. Об этом со ссылкой на источники 29 апреля сообщает агентство Bloomberg.

И дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья! Цитата из к/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише». Реж. Евгений Шерстобитов. 1964. СССР

Для этого Белый дом включил в запрос на выделение дополнительных средств на помощь киевскому режиму, 28 апреля направленный в Конгресс, инициативу об отмене для российских специалистов — соискателей рабочей визы в США требования подтверждения трудоустройства.

Благодаря отмене подобных визовых требований, США рассчитывают переманить к себе магистров и обладателей учёной степени, имеющих опыт работы в области космических, ракетных и ядерных технологий, кибербезопасности, полупроводников, компьютерных систем, искусственного интеллекта и в других перспективных сферах.

По словам источника агентства в Совете национальной безопасности при Белом доме, данная инициатива нацелена на то, чтобы в самое ближайшее время «ослабить высокотехнологичные ресурсы» России. В долгосрочной же перспективе — «подорвать её инновационную базу», одновременно укрепив национальную безопасность Соединённых Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена в 2022 году примет в стране большее количество временных иностранных работников. Решение принято для поддержки отечественного бизнеса на фоне дефицита кадров среди граждан США.

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