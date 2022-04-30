Грузия, 1 мая, 2022, 01:40 — ИА Регнум. Средняя школа в селе Самеба Ниноцминдского района Грузии вынуждена была закрыться, а всех учеников перевели на дистанционное обучение из-за нашествия змей, сообщает 29 апреля sknwes. ge.

Змея

Змеи ползают по классам и учительской. Их так много, что они даже падают с потолка. Двор и подвал также заполнен ими. Случаев укусов ещё не было, но дети очень боятся.

В связи с этим было принято решение о временном закрытии школы и переводе всех учеников на дистанционное обучение. Здание и двор школы для борьбы со змеями предполагается подвергнуть специальной обработке.

В деревне Самеба всегда водилось много змей. Кроме того, рядом с населённым пунктом находится озеро Мадатапа, и жители считают, что причина наличия большого количества пресмыкающихся именно в этом.