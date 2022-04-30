Яунде, 30 апреля, 2022, 03:33 — ИА Регнум. Один мирный житель погиб при нападении террористов из группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Крайнесеверном регионе Камеруна, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в камерунских вооруженных силах.

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Сообщается, что боевики напали на населенный пункт Тоуру ранним утром, пока жители спали. Они убили 40-летнего мужчину и ограбили его жилище. Также террористы пообещали вернуться в населенный пункт и устроить погром.

Отмечается, что за прошедшую неделю террористы убили не менее трех человек в этом населенном пункте. В настоящее время поиском боевиков занимаются силовики Камеруна.