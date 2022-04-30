Кингстон, Канада, , 03:32 — REGNUM Четверо военных курсантов погибли в дорожной аварии на территории Королевского военного училища в городе Кингстон в Канаде, передает телеканал CTV.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Министерство обороны Канады отказалось предоставить какие-либо подробности о произошедшем ДТП. В настоящее время ведется расследование дорожной аварии в сотрудничестве с местной полицией. При этом глава канадского минобороны Анита Ананд уже выразила соболезнования родственникам погибших.

Телеканал отмечает, что ДТП произошло в конце семестра в военном училище. По его данным, последний учебный день этого семестра в училище — 30 апреля.