Кингстон, Канада, 30 апреля, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Четверо военных курсантов погибли в дорожной аварии на территории Королевского военного училища в городе Кингстон в Канаде, передает телеканал CTV.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Министерство обороны Канады отказалось предоставить какие-либо подробности о произошедшем ДТП. В настоящее время ведется расследование дорожной аварии в сотрудничестве с местной полицией. При этом глава канадского минобороны Анита Ананд уже выразила соболезнования родственникам погибших.

Телеканал отмечает, что ДТП произошло в конце семестра в военном училище. По его данным, последний учебный день этого семестра в училище — 30 апреля.