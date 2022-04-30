Москва, 30 апреля, 2022, 03:16 — ИА Регнум. Авиасообщение России и Эквадора будет возобновлено российской стороной с 16 мая, сообщили 29 апреля в оперативном штабе РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Кроме того, будут отменены ограничения на выезд в Армению и Киргизию, а также на въезд с территории этих республик в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что с 6 мая возобновит регулярные авиарейсы в турецкие города Анталья и Стамбул.