Берлин, , 03:02 — REGNUM Самолёт канцлера Германии Олафа Шольца был вынужден пересечь Северный полюс для облёта воздушного пространства России по пути из Японии в Германию. Об этом 29 апреля сообщило издание Süddeutsche Zeitung.

Северный полюс

Самолёт канцлера Германии Airbus A350 «Курт Шумахер», пересек Северный полюс в 13:00 по времени Берлина (14:00 мск). Альтернативный маршрут вел из Японии сначала на север через Аляску, затем на запад через Северный Ледовитый океан и, наконец, через Финляндию в Германию.

Длительность полёта составила около 14 часов, что более, чем на час больше, чем по прямому маршруту, который проходит через воздушное пространство Китая и России. При этом отмечается, что полёты через Северный полюс являются редкостью даже для опытных пилотов.

По пути в Японию самолёт канцлера Германии также избегал воздушного пространства России и путь его пролегал через Польшу, Румынию, Грузию, Азербайджан, Казахстан и Китай, и частично пролетел над Черным морем. Полёт по такому маршруту занял 13 часов, что тоже больше, чем по прямому маршруту.

При этом в Японии Шольц пробыл 20 часов, что по времени меньше, чем занял у него полёт в обе стороны. В Японии глава Германии встретился с премьер-министром Фумио Кисидой, посетил экономическую конференцию и водородный завод. Это была вторая дальняя поездка Шольца на посту канцлера после визита в Вашингтон в феврале.

Читайте ранее в этом сюжете: Канцлер Германии встретится с президентом Сербии и премьером Косово