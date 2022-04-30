Амстердам, , 03:01 — REGNUM Голландская авиакомпания KLM отменила 56 рейсов на начало мая по просьбе амстердамского аэропорта Схипхол, который не может справиться с пассажиропотоком. Об этом 29 апреля сообщило Информационное агентство Нидерландов (ANP).

Амстердамский аэропорт Схипхол Cjh1452000

Ранее организация отменила еще 60 полетов. Среди других авиаперевозчиков, которые откликнулись на просьбу о сокращении рейсов, был только Corendon, объявивший о переносе двух полетов из аэропорта Амстердама в воздушную гавань Роттердама.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля Росавиация продлила до 7 мая ограничения на полеты в 11 российских аэропортов. Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, и Элисты.

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