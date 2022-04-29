Красноярск, 30 апреля, 2022, 02:54 — ИА Регнум. В субботу, 30 апреля, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +23… +26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Весна

В 06:30 на Театральной площади было +14 °C.

Ночью с 30 апреля на 1 мая ожидается до +10… +13 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь.

Скорость юго-западного ветра 8−13 м/с. Давление — 738 мм рт. ст.

В воскресенье, 1 мая, в Красноярске до +12… +17 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь. Ночью — до +5… +6 °C, без осадков.

В понедельник, 2 мая, в Красноярске ожидается до +16… +22 °C днём и до +4… +8 °C ночью. Облачно, временами небольшой дождь.

30 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР), в Эвенкийском МР и Туруханском районе ожидаются порывы северного ветра 15−18 м/с, на севере центральных районов Красноярского края местами грозы, при грозах порывы ветра 15−18 м/с.

30 апреля — 4 мая в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Красноярска введён особый противопожарный режим (ОПР).