Рамалла , , 02:43 — REGNUM Один человек погиб в результате обстрела двумя неизвестными контрольно-пропускного пункта (КПП) возле города Ариэль на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Западный берег реки Иордан Dennis Jarvis

Убитый работал на КПП охранником. Стрелявшие подъехали к пункту на автомобиле, а после нападения скрылись. Сейчас их разыскивает полиция, а также военная разведка, армейские подразделения и силы Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК). Все дороги в районе инцидента перекрыты.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 29 апреля в районе священной для мусульман мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошли столкновения между израильскими полицейскими и палестинцами. В результате стычек пострадали 42 человека.

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