Рамалла , 30 апреля, 2022, 02:43 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате обстрела двумя неизвестными контрольно-пропускного пункта (КПП) возле города Ариэль на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Dennis Jarvis Западный берег реки Иордан

Убитый работал на КПП охранником. Стрелявшие подъехали к пункту на автомобиле, а после нападения скрылись. Сейчас их разыскивает полиция, а также военная разведка, армейские подразделения и силы Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК). Все дороги в районе инцидента перекрыты.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 29 апреля в районе священной для мусульман мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошли столкновения между израильскими полицейскими и палестинцами. В результате стычек пострадали 42 человека.