Манагуа , , 02:25 — REGNUM Власти Никарагуа заявили о заинтересованности предпринимателей из Крыма в сотрудничестве с центральноамериканской республикой и налаживании между двумя странами деловых контактов в сфере торговли и туризма. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба правительства Никарагуа.

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пресс-служба правительства Никарагуа «Они выразили большую заинтересованность в установлении отношений с Никарагуа, импорте никарагуанских продуктов и открытии магазинов с традиционными никарагуанскими продуктами для потребления местными жителями и туристами в Севастополе в будущем».

В заявлении отмечается, что в ходе встречи группы российских предпринимателей с представителями центральноамериканской республики, которая состоялась 29 апреля в посольстве Никарагуа в Москве, обсуждалось налаживание экономического взаимодействия. Для разработки и продвижения проектов сотрудничества в различных областях, в России предложено создать Ассоциацию дружбы с Никарагуа.

Как сообщало ИА REGNUM, Куба, Венесуэла и Никарагуа выступили с критикой международного сообщества, обвинив его в «двойных стандартах» из-за попытки Генеральной ассамблеи ООН принять резолюцию, осуждающую операцию России на территории Украины.

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