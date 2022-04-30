Киев, , 02:23 — REGNUM Активы компаний российского предпринимателя Михаила Фридмана были арестованы судом на Украине. Об этом 29 апреля сообщили в офисе генеральной прокуратуры страны.

Михаил Фридман Носик, Антон Борисович

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте активов кипрских компаний на сумму около $15,5 млн. Отмечается, что денежные средства находились на счетах банка, входящего в десятку крупных финансовых учреждений Украины и включённых в перечень системно важных для страны.

По данным издания «Страна», активы Фридмана находились на счетах в украинском «Альфа-банке». В прокуратуре пояснили, что досудебное расследование по делу российского бизнесмена осуществлялось детективами Бюро экономической безопасности Украины. Как утверждает следствие, Фридман, совместно с другими бизнесменами, используя находившиеся у них под контролем кипрские компании и украинский банк, легализовали активы этих компаний. Часть активов была выведена, а другая часть была арестована.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении властями Канады санкций против ряда граждан России, в том числе под санкции попали бизнесмены Игорь Макаров, Михаил Фридман, Александр Пономаренко, Олег Бойко и Герман Хан, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, а также виолончелист Сергей Ролдугин.