Вашингтон, , 02:09 — REGNUM Кредит на сумму $9,8 млрд будет выделен Колумбии в течение двух лет Международным валютным фондом (МВФ), сообщается на сайте организации.

МВФ Javier Ignacio Acuña Ditzel

Соответствующее решение было одобрено исполнительным советом учреждения. В сообщении отмечается, что несмотря на «прочный экономический фундамент» и «приверженность курсу, направленному на сохранение темпов устойчивого экономического развития», Колумбия «остается уязвимой к внешним факторам», которые создают «неопределенность» на фоне ситуации вокруг Украины и глобальной инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта агентство el Colombiano распространило информацию о том, что 122 зоны свободной торговли в Колумбии привлекли в страну с 2007 года около $44 млрд инвестиций и обеспечивают сейчас товарооборот на сумму более $30 млрд в год.

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