Москва, 30 апреля, 2022, 02:00 — ИА Регнум. Испытания легкой ракеты-носителя «Ангара-1.2» прошли успешно, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем канале в Telegram.

Mil.ru Запуск ракеты-носителя «Ангара»

«Изящная, легкая «Ангара» нас не подвела и успешно прошла испытание. Поздравляю всех причастных к успешному пуску», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM 29 апреля с космодрома Плесецк стартовала ракета «Ангара-1.2» с военным спутником. Старт произошел в 22:56 по московскому времени. Уже в 22:58 ракету взяли на сопровождение наземные системы слежения.