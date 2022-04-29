Нью-Йорк, США, 30 апреля, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 29 апреля — последнего рабочего дня недели — снижением на фоне макростатистики, геополитических рисков и ожидания итогов заседания ФРС. Больше других потерял Nasdaq.

Mike Licht Падение

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 939,18 пункта (2,77%), до уровня 32 977,21 пункта. S& P 500 подешевел на 155,57 пункта (3,63%), до уровня 4131,93 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 536,89 пункта (4,17%), до уровня 12 334,64 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,78 (0,74%), до уровня $104,24 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 апреля ростом.

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