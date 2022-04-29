Вашингтон, 30 апреля, 2022, 01:51 — ИА Регнум. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) с предприятия катарской государственной компании QatarEnergy в Техасе в страны Европы, с которыми у Вашингтона нет соглашения о свободной торговле, одобрили США. Об этом 29 апреля сообщила катарская газета Doha News.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

Предприятие по производству СПГ Golden Pass LNG, которое строится в Техасе при участии компаний QatarEnergy и Exxon Mobil, получило одобрение министерства энергетики США на поставки СПГ в страны Европы, с которыми у Вашингтона нет заключённого договора о свободной торговле.

Уточняется, что первые партии СПГ будут произведены на предприятии в Техасе только в 2024 году, поэтому решить текущие газовые проблемы в Европе Golden Pass LNG не в состоянии.

Проект по строительству совместного предприятия по производству сжиженного газа оценивается в более чем 10 млрд долларов. О нём было объявлено в 2019 году, после запуска Golden Pass LNG сможет производить в год до 16 млн тонн СПГ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Мьянмы ведут переговоры с Россией по поводу поставок российского топлива. Мьянма была вынуждена остановить работу некоторых электростанций из-за резкого роста цен на сжиженный природный газ.