Прага, , 01:48 — REGNUM Sberbank CZ («Сбербанк — Чехия»), который входит в банковскую группу Sberbank Europe, отказался оспаривать лишение лицензии на финансовую деятельность со стороны Национального банка Чехии, сообщает агентство CTK.

Прага, Чехия

По его данным, допустимые сроки для того, чтобы оспорить решение финансового регулятора, истекли 29 апреля. Уже в ближайшее время чешский нацбанк официально объявит о лишении Sberbank CZ на ведение банковской деятельности в Чехии.

Напомним, 28 февраля чешский нацбанк начала процесс отзыва лицензии для Sberbank CZ. Финрегулятор усомнился в ликвидности финансового учреждения после того, как клиенты начали активно выводить средства из-за начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Уже в марте Сбербанк объявил об уходе из Европы в связи с оттоком средств.