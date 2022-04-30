30 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили решение Кремля не приглашать на парад Победы в 2022 году глав иностранных государств.

Светлана Рыбина, , 08:46 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва не приглашала глав иностранных государств и правительств на празднование Дня Победы в 2022 году, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 30 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

День Победы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если бы они вообще что-то значили в нашей Победе», — подметил Андрей Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что нет никакого желания видеть лицемерные физиономии глав иностранных государств, которые в упор пытаются не замечать новый фашизм, поднявший голову на Украине.

«Так нам они и не нужны. Любой ветеран Великой Отечественной войны — куда более желанный гость. Кучка западных подстилок нам на параде ни к чему», — считает Сергей Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что есть более важные для нас люди, которые пока что не имеют возможности попасть на парад Победы в Москве.

«Бабушка с Украины с красным флагом будет куда более почётнее любого иностранца на параде. Надо её поскорее разыскать и вытащить из бадеровского гнойника», — указывает Чанкур Ч.

Часть людей полагает, что было бы странно звать лидеров стран, которые День Победы запрещают.

«Да и зачем они тут нужны? Если сами как бы отменили, то на наш не нужно смотреть! Это не показательные выступление, а память и история, про которую многие просто забывают!» — отметила Виктория А.

Парад Победы. 1945

«Ну, а зачем они нам тут? Смотреть на то, как они фальшиво выражают почтение после того, как запретили у себя в странах проводить даже «Бессмертный полк»? Нет уж, для нас слишком важен этот праздник, чтоб пятнать его западным лицемерием», — пишет Захар Б.

Ряд пользователей указывает на то, что все эти лидеры демократических и свободолюбивых государств оказались на деле сторонниками неонацистов.

«Иностранные лидеры показали своё отношение к тем, кто победил фашизм. Они просто взяли и поддержали новый фашизм на Украине. Какой смысл их приглашать? У них нет совести», — поделилась своим мнением Наталья П.

«У иностранных лидеров произошла «смена ценностей». Теперь нацизм и фашизм для них — это не зло, а способ достичь «благородной» цели золотого миллиарда. Процесс пошёл, товарищи. Нам предстоит иметь с этим дело и противостоять», — предупреждает Ульяна Н.

Нашлись и те, кто пришли к выводу, что День Победы носит сакральный смысл в первую очередь для нашего многонационального народа, для жителей Белоруссии, для наших людей на Украине. Остальные же не понимают великую ценность, которую олицетворяет для нас этот праздник.

«Ни одну западную страну приглашать на парад Победы не будем. Они одобряют нацизм на Украине, поэтому им не место в России! Тем более на этом святом празднике», — указывает Данил М.

«Это наш праздник и наша Победа! Победа наших дедов, отцов! Не хочется осквернять этот великий день присутствием чужих и вражьих представителей», — написала Светлана Н.

Напомним, 29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на пресс-конференции о том, что Москва не приглашала глав иностранных государств и правительств на празднование Дня Победы в 2022 году.