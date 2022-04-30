Берлин, , 01:46 — REGNUM Германия поддержала инициативу о введении эмбарго на поставки урана из России, 29 апреля сообщил портал Politico со ссылкой на пять неназванных дипломатов ЕС.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, по информации журналистов, такую позицию Берлина обозначил 27 апреля постоянный представитель ФРГ при Евросоюзе. Рассмотрение этой темы было инициализировано Польшей и прибалтийскими странами. В Politico не уточнили, когда могут ввести эмбарго.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля газета Daily Express распространила информацию о том, что Германия, Австрия, Венгрия, Италия и Нидерланды описаются введения запрета на поставки российских энергоносителей.

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