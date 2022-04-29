Берлин, 30 апреля, 2022, 01:46 — ИА Регнум. Германия поддержала инициативу о введении эмбарго на поставки урана из России, 29 апреля сообщил портал Politico со ссылкой на пять неназванных дипломатов ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

Так, по информации журналистов, такую позицию Берлина обозначил 27 апреля постоянный представитель ФРГ при Евросоюзе. Рассмотрение этой темы было инициализировано Польшей и прибалтийскими странами. В Politico не уточнили, когда могут ввести эмбарго.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля газета Daily Express распространила информацию о том, что Германия, Австрия, Венгрия, Италия и Нидерланды опасаются введения запрета на поставки российских энергоносителей.

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