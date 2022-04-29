Москва, 30 апреля, 2022, 01:45 — ИА Регнум. Даже если США решатся присвоить себе замороженные резервы Банка России, они не станут передавать их киевскому режиму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По мнению эксперта, причина кроется не только в жадности США. В Вашингтоне прекрасно понимают, что, передав нынешнему киевскому руководству живые деньги, он моментально разворует все средства.

«Киевскому режиму вообще опасно давать деньги. Но это нормально для фашистского режима периферийного типа. Любые живы деньги, которые будут переданы Киеву будут украдены моментально. Там сейчас крадут гуманитарную помощь, разворачивается спекуляция. Там всё работает на самое примитивное, неприкрытое обогащение. Такой режим не может от США получить живые деньги. Экономика Украины под контролем киевского режима обречена. Именно поэтому Германия так старается вывести оттуда как можно больше зерна, да и все страны стремятся как можно больше ценного оттуда вывезти», — сказал Колташов.