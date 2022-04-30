Вашингтон, , 01:35 — REGNUM В министерстве обороны США считают заявления России о необходимости провести «денацификацию» Украины «диковинными сигналами». Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил 29 апреля на регулярном брифинге в Вашингтоне.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя заявленные Россией цели военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, Кирби выразил сомнения, что «дело в нацизме», «что дело в защите русских на Украине, что дело в защите российских национальных интересов», когда никому «Украина не угрожала».

По словам чиновника Пентагона, Москва подаёт «диковинные сигналы о нацистах на Украине».

Джон Кирби «Диковинные сигналы о том, что речь о (действиях) США против России или Запада против России».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сравнил политику США и Евросоюза по поставке оружия и военной техники Украине с действиями гитлеровской Германии и её союзников в отношении СССР.

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