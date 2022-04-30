Москва, , 01:26 — REGNUM Если США решатся не просто на заморозку, а на конфискацию резервов Банка России, то это обрушит их инвестиционную привлекательность в глазах иностранных государств и компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Об инвестиционной привлекательности США можно будет говорить только в формате западного мира. Для всех остальных эта инвестиционная привлекательность перестанет существовать», — сказал эксперт.

По его словам, уже сейчас стало очевидно, что любые частные капиталы и государственные резервы могут изыматься США совершенно произвольно на основании претензии Вашингтона к тому или иному государству, компании или частному лицу.

«То есть никакой законности нет. Все законы оказываются ничтожны к политическим решениям. Это во многом новая ситуация для мира, для России. Но эта ситуация не предполагает сохранения за США финансового авторитета. Этот авторитет утрачен. Они продемонстрировали, что они могут похищать любое имущество. Пока это не полное изъятие, а ещё только заморозка. Но если это изъятие произойдет, это станет новым серьёзным ударом. Никакая лояльность к американскому государству никого не страхует – можно потерять всё, если они предъявят дополнительные требования», — отметил Колташов.

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