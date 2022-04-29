Москва, 30 апреля, 2022, 01:22 — ИА Регнум. Частное солнечное затмение, которое произойдет 30 апреля, сможет увидеть часть жителей южного полушария Земли.

Nasa.gov Затмение Солнца

Оно начнется в 21:47 мск у берегов Антарктиды в Тихом океане. В максимальной фазе, которая наступит в 23:41 мск, Солнце будет закрыто на 64%, что можно будет наблюдать, находясь в проливе Дрейка, отделяющем остров Огненная Земля от Антарктического полуострова.

Астрономическое явление завершится 01:37 мск 1 мая с заходом небесного светила. Оно будет доступно для обзора с территорий на юго-западе Южной Америки и Антарктиды, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. Жители северного полушария, в том числе и России, не смогут увидеть это затмение.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило, что космический телескоп «Хаббл» обнаружил максимально удаленную от Земли обозримую звезду Earendel, возраст которой составляет почти 13 млрд лет назад.