Вашингтон, 30 апреля, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Информацию о гибели на Украине американского наёмника Уилли Джозефа Кэнсела, который служил в частной военной компании (ЧВК), прокомментировал президент США Джозеф Байден. Слова американского лидера 29 апреля приводит пресс-пул Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Это очень печально. У него остался маленький ребенок», — сказал президент США.

При этом на видеозаписи, распространенной телеканалом C-SPAN, слышны и другие острые вопросы в адрес главы Белого дома. Однако ни на вопрос о возможном присутствии президента России Владимира Путина на саммите G20 в Индонезии, ни на другие вопросы Байден не ответил.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным телеканала CNN, американский наёмник Кэнсел погиб на Украине. При этом по данным, полученным от матери 22-летнего морского пехотинца, его тело не было найдено. Кэнсел был направлен на Украину ЧВК в составе группы граждан из нескольких стран мира.