Вашингтон, 30 апреля 2022, 01:11 — REGNUM В Париже 7 мая состоится встреча заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман с коллегами из внешнеполитических ведомств Франции, Великобритании, Германии и Италии, на которой будет обсуждаться координация противодействия западных стран военной спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба Госдепартамента.
В заявлении отмечается, что по дороге в Париж Шерман также посетит Анголу, Габон и ЮАР.
Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не сомневается в необходимости расследовать деятельность биолабораторий США на Украине.
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