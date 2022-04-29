Вашингтон, 30 апреля, 2022, 01:11 — ИА Регнум. В Париже 7 мая состоится встреча заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман с коллегами из внешнеполитических ведомств Франции, Великобритании, Германии и Италии, на которой будет обсуждаться координация противодействия западных стран военной спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба Госдепартамента.

U.S. Department of State Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман

пресс-служба Госдепартамента США «7 мая заместитель госсекретаря встретится в Париже с генеральным секретарём МИД Франции Франсуа Делатром, статс-секретарём МИД Германии Андреасом Михаэлисом, генеральным секретарём МИД Италии Этторе Секуи и заместителем министра иностранных дел Великобритании по делам Европы и Северной Америки Джеймсом Клеверли, чтобы обсудить нашу текущую тесную координацию».

В заявлении отмечается, что по дороге в Париж Шерман также посетит Анголу, Габон и ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не сомневается в необходимости расследовать деятельность биолабораторий США на Украине.

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