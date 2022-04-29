Вашингтон, 30 апреля, 2022, 00:56 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с новой партией спутников Starlink. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Ракета стартовала с площадки НАСА на мысе Канаверал в США около 17:27 по местному времени (00:27 по московскому времени). Предполагается, что она выведет на орбиту 53 спутника Starlink.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в системе спутников Starlink произошел масштабный сбой. Из-за этого проблемы с доступом в интернет появились у пользователей из США, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и других государств. Отмечалось, что уже на орбите находятся более 2000 таких спутников.