Москва, , 00:52 — REGNUM Конфискация номинированных в долларах резервов Банка России обернется для США серьёзными проблемами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон рассматривает такую возможность.

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По мнению эксперта, если США пойдут на такой шаг, то инвесторы массово начнут продавать американские ценные бумаги. Последствия этого будут тяжелыми для США, как государства, так и для их финансовой системы.

«Поэтому, скорее всего, дело ограничиться угрозами и нажимом. Данная атака выражается в том, что нам грозят резервы Банка России не только отнять, но и отдать киевскому режиму. Сделать такое, думаю, США не осмелятся. Обратно пути не будет. А обратно – это вернуть деньги. Замороженные средства вернуть проще», — сказал Колташов.

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