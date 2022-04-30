Белгород, , 00:51 — REGNUM В центре Белгорода последние несколько часов были слышны звуки взрывов, раздававшиеся со стороны границы с России с Украиной.

Белгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом 29 апреля сообщило РИА Новости. Журналисты предположили, что это могло быть следствием работы системы противовоздушной обороны. Вместе с тем отмечается, что в небе над городом не удалось заметить следов от ракет ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в небе над Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. В регионе был слышен взрыв. Кроме того, жители области публиковали в социальных сетях фотографии с дымом в небе.

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