Ростов-на-Дону, 30 апреля, 2022, 00:46 — ИА Регнум. Один из кабинетов в здании городской администрации Ростова-на-Дону, на ремонт которого выделено более 7 млн рублей, оказался столовой для VIP-персон.

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

Городское хозяйственное управление выбрало подрядчика — единственную компанию, подавшую заявку на участие в торгах. В помещении в концу ноября 2022 года проведут общие строительные, пусконаладочные и реставрационные работы.

Ремонт будет выполнен за 7,2 млн рублей.

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