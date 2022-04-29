Целинский район, Ростовская область, 30 апреля, 2022, 00:35 — ИА Регнум. В Ростовской области прокуратура через суд потребовала отремонтировать дороги на школьных маршрутах. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Грязь, лужа, бездорожье, распутица

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в ряде населённых пунктов асфальт на школьных маршрутах не соответствует установленным требованиям и имеет дефекты. На дорогах также не были установлены дорожные знаки, не нанесена дорожная разметка. В «чёрный список» попали хутора Ивановка и Северный, сёла Ольшанка, Хлеборобное и Хлебодарное, посёлки Целина, Вороново и Новая Целина.

Главе администрации района внесено представление.

Суд рассмотрел исковое заявление и удовлетворил требования прокуратуры привести дороги в нормативное состояние.

Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 20 тыс. рублей.