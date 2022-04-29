Москва, 30 апреля, 2022, 00:32 — ИА Регнум. Если Вашингтон конфискует номинированные в долларах резервы Банка России, это может привести к разрыву дипломатических отношений между странами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон рассматривает такую возможность.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Собеседник ИА REGNUM напомнил, что на данный момент США заморозили, но не конфисковали номинированные в долларах резервы Банка России. Однако эта мера является весьма ограниченным инструментом и не предполагает возможность изъятия или передачи средств.

«Когда вы замораживаете средства, вы как бы не отрицаете право государства владеть этими бумагами, этими капиталами. Но если вы передаёте эти средства кому-то постоянно, то это означает, что вы навсегда разрываете отношения с этим государством. За этим может последовать и разрыв дипломатических отношений, поскольку одно дело заморозить. Но просто присвоить себе право распоряжаться этими средствами – это новый уровень беззакония», — сказал Колташов.