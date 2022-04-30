Ижевск, , 00:31 — REGNUM Режим повышенной готовности в связи с паводком введен в трех районах Удмуртии: Кез, Игра, Малая Пурга. В ближайшее время к ним присоединится Балезино, сообщил в своем telegram-канале председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Паводок в Удмуртии telegram-канал Ярослава Семенова

Он отметил, что уровень воды в реках Позимь, Вала, Нылга, Адамка падает либо остается на прежнем уровне. В связи с большим притоком талых и дождевых вод сброс воды на ижевском водохранилище увеличен до 47 кубометров в секунду.

При этом наблюдается подъем уровня воды в Чепце в Поломе, Сиве, Иже в Селычке, резко увеличился уровень воды в Чепце в Глазовском и Балезинском районах, а также в реке Лоза в Игринском.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в зоне подтопления пребывают 14 придомовых участков в поселке Кез и 137 – в поселке Игра.

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