Ростов-на-Дону, 30 апреля, 2022, 00:27 — ИА Регнум. В период с 1 по 10 мая все пожарно-спасательные подразделения Ростовской области переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Вадим Артемов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спасатель

По его словам, на круглосуточном дежурстве ежедневно будут находиться более 600 донских спасателей и пожарных. Также будет усилена профилактическая работа в населенных пунктах и садоводческих товариществах, пройдут профилактические рейды.

Жителям Ростовской области не рекомендуют открывать купальный сезон, разводить костры и оставлять без присмотра детей. Также не следует трогать незнакомые предметы и предметы, похожие на боеприпасы. В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо сообщить в экстренные службы.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в период майских праздников будут усилены меры безопасности.

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