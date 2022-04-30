Мехико, , 00:26 — REGNUM Вопросы миграции и отношения США с Мексикой обсуждались в ходе телефонного разговора американского президента Джо Байдена и мексиканского лидера Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Об этом глава латиноамериканской республики написал 29 апреля в своем микроблоге.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор Presidencia El Salvador

Они обговорили увеличение инвестиций в страны Центральной Америки, направленных на уменьшение миграционных потоков. Кроме того, стороны подняли тему подготовки к Саммиту Америк, на котором, по мнению Обрадора, должны присутствовать «все страны без исключения».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Куба, Венесуэла и Никарагуа должны быть представлены на Саммите Америк, который пройдет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

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