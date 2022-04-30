Ростов-на-Дону, , 00:22 — REGNUM Международная акция «Георгиевская ленточка» стартовала по всей России, в том числе и в Ростовской области. Определены места в Ростове-на-Дону, где волонтёры раздадут жителям города чёрно-оранжевый символ Победы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Акция даёт возможность жителям Ростовской области почувствовать атмосферу праздника и приобщиться к празднованию Дня Великой Победы», — отметил председатель комитета по молодёжной политике Ростовской области Александр Никиточкин.

До 9 мая активисты раздадут тысячи георгиевских лент в парке имени Октябрьской Революции, на площади перед зданием Донской государственной публичной библиотеки, у центрального входа в парк имени Горького, на площади Гагарина и на проспекте Мира.