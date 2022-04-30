30 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 08:34 — REGNUM Информация, согласно которой президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский приглашены на саммит «Большой двадцатки» (G20), который состоится в Индонезии в ноябре 2022 года, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 30 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зеленский в большой двадцатке? Маразм крепчал. Да, в принципе, и Путину там делать нечего. Уже бесполезный формат, как и типа большая семёрка, восьмёрка, шестёрка и т.д.» — поделился своим мнением Валерий Ф.

Многие пользователи были крайне удивлены приглашению на G20, которое получил президент Украины – глава страны, которая далека от крупных геополитических игроков.

«А Украина стала мировым экономическим лидером или что? Каким боком клоун-наркоман вдруг вылезет из своего бункера под Киевом и поедет на встречу с уважаемыми людьми? Если это правда, то я бы на месте этой двадцатки в этом году посещение мероприятия пропустил», — пишет Кирилл О.

Некоторые комментаторы отмечают, что организаторы допускают большую ошибку, впуская на саммит человека, который дискредитировал себя и своё неонацистское государство.

Командующий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сильно сомневаюсь, что Путину это нужно — разговаривать с нариком, который мнит себя великим президентом, а максимум, что ему позволяют решать, — это какие трусы надеть с утра, да и то только по пятницам», — написала Марина Ш.

«Присутствие там Зеленского — это оскорбление для всех остальных стран. Я бы на месте Путина не ездил туда в этот раз», — пишет Николай Ф.

Часть людей призывает российского президента отказаться от этого предложения, потому что статус данного мероприятия, судя по всему, был в значительной мере понижен.

«Владимир Владимирович, пожалуйста, не ездите на саммит. Мы Вас очень просим, весь народ просит. От этих ублюдков можно чего угодно ожидать. Они же все там вруны и предатели сплошные. У них нет ничего святого», — призывает Нина Г.

Ряд пользователей указывает на то, что саммит G20 очевидно планируется провести лишь ради попытки устроить встречу между российским и украинским президентами.

«Складывается такое ощущение, что эта G20 будет организована только ради того, чтобы свести Путина и Зеленского. Уверен, более важных тем на том саммите даже не предвидится», — отметил Павел И.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я думаю, что у Путина уже запланированы все встречи, а служба протокола позаботится, чтобы он не пересекался с этим пианистом. От украинских журналистов стоит ожидать провокаций, но это уже работа службы охраны. На их каверзные вопросы наш президент и так найдёт ответ», — уверен Sergey G.

Нашлись и те, кто справедливо напомнили о том, что время нынче движется с ускоренной силой, и кто знает, что там в мире будет к ноябрю месяцу.

«Когда Путин приедет, будет уже ноябрь, а к тому времени там уже всего три страны останется: Россия Китай и Индия», — предполагает Конрад К.

Напомним, 29 апреля газета 20 minutes (France) опубликовала материал, согласно которому президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский приглашены на саммит «Большой двадцатки» (G20), который состоится в Индонезии в ноябре 2022 года.