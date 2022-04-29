Ростов-на-Дону, 30 апреля, 2022, 00:15 — ИА Регнум. Ребята, прибывшие из Донецкой и Луганской Народных Республик, приняли участие в ежегодной конференции казачьей детско-молодежной организации «Донцы» в Ростовской области. Форум состоялся в народном военно-историческом музее «Самбекские высоты», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

Donland. ru Молодые казаки активно участвую в поисковой деятельности

Предварила конференцию церемония возложения цветов к памятнику солдату-победителю. Минутой молчания собравшиеся почтили память павших бойцов в годы Великой Отечественной войны.

На конференции были подняты вопросы молодёжного казачьего движения, нравственного и военно-патриотического воспитания. Молодые казаки активно участвую в поисковой деятельности. Так, только в 2021 году при их участии обнаружены останки около 100 советских солдат, установлены десятки имён бойцов, организованы вахты памяти и экспедиции.

«Знаю, что в сохранение и приумножение исторической памяти «Донцы» вносят свой вклад. Благодарю вас за то, что взяли эту миссию на себя, сохраняя для потомков память о героях-предшественниках. Видим, что казачье молодёжное движение набирает силу, значит, избранные нами приоритеты оказались верны, получают развитие. Донской край гордится своей молодёжью — инициативной, талантливой, неравнодушной к будущему страны. Энергия, желание покорить новые высоты нужны родному краю и всей России», — отметил глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что казачья детско-молодёжная организация «Донцы» была создана 15 лет назад. Отделения также созданы во всех городах и районах Ростовской области.