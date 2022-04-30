Элиста, , 00:11 — REGNUM В Калмыкии продлили штормовое предупреждение из-за плохих погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Дождь Алексей Яковлев

Согласно прогнозу Калмыцкого гидрометцентра, в ночные и утренние часы, а также до конца дня 30 апреля местами в республике пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Ожидается шквалистый ветер – до 20-25 метров в секунду.

Спасатели напоминают, что непогода может спровоцировать подтопления, обрывы линий электропередачи и связи, рост дорожных аварий, повреждения кровли зданий. Жителей региона призвали к осторожности.