Донецк, 29 апреля, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Ракетному обстрелу украинских боевиков подверглась столица ДНР вечером 29 апреля, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Петровский район Донецка ВСУ обстреляли в 19:52 мск из БМ-21 «Град», выпустив 15 ракет со стороны населённого пункта Красногоровка. В 19:58 мск 80 ракет было выпущено со стороны населённого пункта Невельское по посёлку шахты «Трудовская» в Донецке.

Добавим, что в 18:50 мск Петровский и Кировский районы столицы ДНР были обстреляны со стороны Красногоровки из артиллерийских орудий калибра 122 мм: ВСУ выпустили семь снарядов.

Также вечером 29 апреля украинские боевики атаковали города Горловка и Ясиноватая и посёлок Докучаевск в ДНР. Применялась тяжёлая артиллерия.