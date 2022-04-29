Москва, 29 апреля, 2022, 23:50 — ИА Регнум. С одной из стартовых площадок космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала легкая ракета «Ангара-1.2» с российским военным спутником, сообщает 29 апреля пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru Пуск ракеты с космодрома Плесецк

Старт был произведён в 22:56 мск с пусковой установки №3 площадки №43.

«Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны», — указано в сообщении российского военного ведомства.

В 22:58 мск «Ангару-1.2» взяли на сопровождение наземные системы слежения Главного испытательного космического центра имени Титова.