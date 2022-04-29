Москва, 29 апреля, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Заморозив номинированные в долларах резервы Банка России, США осуществили крупнейшую в истории антирекламную акцию своей финансовой системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

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«Заморозка активов банка России, его резервов, номинированных в американских ценных бумагах, стало самой крупной в истории США антирекламой акцией, мероприятием, дискредитирующим американскую финансовую систему», — сказал Колташов.

В то же время экономист отметил, что сама по себе заморозка средств является весьма ограниченным инструментом и не предусматривает их изъятия.