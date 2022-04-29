Вашингтон, 29 апреля, 2022, 23:46 — ИА Регнум. В Сеть выложили информацию о сиквеле игры Star Wars Jedi: Fallen Order на основе франшизы «Звёздные войны». Об этом 29 апреля сообщает портал Wccftech.

Ea.com Кадр компьютерной игры Star Wars Jedi: Fallen Order

Известный инсайдер и автор портала VentureBeat Джефф Грабб сообщил, что игра разрабатывается только для консолей нового поколения, т.е. она не выйдет на Xbox One и PlayStation 4. Он также подчеркнул, что релиз Star Wars Jedi: Fallen Order 2 состоится не раньше 2023 года.

«Эта игра точно не выйдет до 2023 года», — написал Грабб. Журналист отметил, что подобный подход имеет ряд преимуществ, поскольку разработчикам не нужно будет тратить силы на то, чтобы сиквел хорошо работал как на новых, так и на старых консолях. Кроме того, Грабб сообщил, что из названия новой игры уберут слова Fallen Order.

Напомним, релиз Star Wars Jedi: Fallen Order состоялся 11 ноября 2019 года, реализацией проекта занималась студия Respawn Entertainment. На известном рейтинговом сайте Metacritic ПК-версия игры получила 81 балл (из 100) от критиков и 7,9 баллов (из 10) от рядовых пользователей.