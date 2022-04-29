Москва, 29 апреля, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Правительство разрешило зачислять пенсии гражданам России, живущим за границей, на рублёвые счета в российских банках в случае, если перевод выплат невозможен из-за санкций. Соответствующее постановление премьер-министра Михаила Мишустина размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Установить, что пенсии… выплата которых невозможна в условиях введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, могут выплачиваться лицам, проживающим за пределами территории РФ, в российских рублях, путём зачисления на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории РФ», — говорится в документе.

Согласно постановлению, для получения выплат гражданину потребуется подать заявление в органы, осуществляющие выплаты, в письменном или электронном виде, указав в нём реквизиты банковского счёта, открытого в России.

Без подачи такого заявления выплаты за рубеж, которые не могут осуществляться из-за санкций, будут приостановлены и возобновятся лишь в случае снятия ограничительных мер. При этом будет осуществлена доплата за всё прошедшее время.

Уточняется, что аналогичный порядок будет применяться и к иным выплатам, а также обеспечению по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленным в соответствии с российским законодательством и международными соглашениями.