30 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 07:40 — REGNUM Информация, согласно которой в городе Твери суд первой инстанции удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего главы Министерства экономического развития РФ Алексея Улюкаева, вызвала бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение к этому 29 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Алексей Улюкаев Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Что-то мало он посидел-то. Всего-то пять лет», — оказался недоволен Вадим С.

Многие пользователи почувствовали, насколько российская судебная система нерешительно относится к чиновникам, признанным виновными в коррупции.

«Мягкотелая у нас судебная система. В Китае бы его приговорили к смертной казни или пожизненному заключению», — отмечает пользователь под псевдонимом V.

Некоторые комментаторы отмечают, что судьба Улюкаева может показаться кому-то завидной, ведь воруя миллионы и миллиарды, преступнику достаточно отсидеть от силы пять-шесть лет, а будучи уже на свободе ему остаётся лишь радоваться наворованному ранее богатству.

«Как и все чиновники-воры, которые выходят через два-три года по УДО! Вот она — справедливость», — возмущается Егор Я.

«Ну прямо тепличные у нас условия для коррупционеров! Воруешь миллиарды, садишься на два-три (в редких случаях пять) лет и вуаля! Ты легализовавшийся миллиардер, чьё состояние будет кормить целые поколения твоей семьи!» — указывает Юра С.

«Такими сроками коррупционеров не напугаешь. Улюкаев, быть может, не самый лютый подонок, но его пример может, наоборот, соблазнить казнокрадов на совершение преступления», — предупреждает Николай П.

Алексей Улюкаев Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часть людей предполагает, что целый ряд видных либеральных деятелей в России не только не понесли существенный ущерб после начала специальной военной операции РФ на Украине, но кому-то из них даже удалось улизнуть, не ответив перед законом.

«Чубайс сбежал за границу, Кудрин всё ещё в Счётной палате, Набиуллиной продлили должность главы ЦБ, и в довесок ко всему тому либеральному празднику на свободу досрочно выходит Улюкаев. Если это не антигосударственный реванш, то я уже и не знаю, как к этому относиться», — написал Леонид Л.

«Учитывая нравы наших либералов во власти, я не удивлюсь, если этого Улюкаева ещё и в должности восстановят», — пишет Людмила С.

Ряд пользователей указывает на то, что если отбросить эмоции, то Улюкаев отсидел положенный ему срок, отбыв своё наказание согласно установленному в России закону.

«Закон есть закон. Тут уж ничего не поделаешь. Посадили его на восемь лет, а просидел всего пять, потому что вёл себя хорошо и сотрудничал со следствием. Так у нас система устроена и применяется это наравне ко всем категориям осуждённых», — напоминает Мария О.

Нашлись и те, кто считают пятилетний срок тюремного заключения достаточным для Улюкаева.

«И всё-таки пять лет — это внушительный срок для человека, который никогда не планировал оказаться в тюрьме. Просто не все это осознают. Я уверен, что многим кажется, что Улюкаева посадили ещё вчера. Вот у них и такое острое отношение к этому освобождению. По факту, он долгий срок отсидел», — считает Максим К.

Напомним, 29 апреля агентство Интерфакс опубликовало материал со ссылкой на свой информированный источник, согласно которому в городе Твери суд первой инстанции удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-главы Министерства экономического развития РФ Алексея Улюкаева.